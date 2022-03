Gli uomini di Nicola non riescono ad approfittare della superiorità numerica e pareggiano contro il Sassuolo.

Sarebbe potuta essere la gara della svolta e per tratti lo è stata, quella tra Salernitana e Sassuolo. I campani alla disperata ricerca di punti per la salvezza, i neroverdi per dimostrare che non battono solo le grandi. I granata vanno avanti con Bonazzoli, poi le reti di Scamacca (20’) e Traoré (30’) ribaltano il match. Nella ripresa l’espulsione di Raspadori per doppio giallo e poi pareggio di Djuric. Nel finale Bonazzoli sciupa una grande occasione.

Ora per la Salernitana si fa davvero dura. Dopo il fischio finale ci ha pensato il ds Walter Sabatini ad “autodenunciarsi”. Una stagione iniziata col piede sbagliato e che può finire con il ritorno nella serie cadetta. Il mercato faraonico del mese di gennaio non è servito a rialzare una squadra in grave difficoltà.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG