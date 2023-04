Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato così al termine del match vinto dai suoi ragazzi contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato così.

LE PAROLE DI ITALIANO-: «Noi ci siamo dati un obiettivo che era quello di risalire e guadagnare posizioni, prima della partita di Verona, in campionato stiamo riprendendo in maniera egregia con prestazioni e vittorie, riuscendo anche a battere una grandissima squadra come l’Inter. Partita bellissima, l’abbiamo vinta noi con questo episodio su corner. Davanti sono distanti e sono tante squadre fortissime. Vincere col Verona ci ha dato grande autostima e fiducia, lì davanti abbiamo iniziato a metterla dentro, si sono sbloccati i nostri attaccanti.

Bonaventura contro determinati sistemi di gioco cerchiamo di sfruttarlo in quella zona di campo. Quando si parla di solidità e non subire gol si parte da qui. Nell’ultimo quarto d’ora, Lukaku Bellanova, Dzeko… Necessitavamo di un uomo in più lì in mezzo, bravissimo Ranieri appena entrato a dare man forte ai compagni. Abbiamo portato via, anche soffrendo qualcosina, tre punti importanti. Coppa Italia Si torna ad essere concentrati perché abbiamo la semifinale d’andata. Un mese di fuoco, pieno di impegni. Abbiamo cominciato con una partita non semplice, adesso concentriamoci sulle coppe che per noi sono importanti».

L’articolo Italiano dopo Inter-Fiorentina: «Partita bellissima, abbiamo portato via tre punti» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG