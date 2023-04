Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dell’Inter al termine del match perso contro la Fiorentina

Intervenuto su InterTV, il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan ha commentato così la sconfitta rimediata contro la Fiorentina.

COLPEVOLE-: «Mi sento colpevole perché non ho segnato in quell’occasione che ho avuto, mi dispiace molto per il risultato finale. Abbiamo preso quel gol e poi non abbiamo creato tante occasioni per pareggiare. Credo che sia un problema psicologico, vogliamo troppo e non riusciamo ad essere concentrati. Oggi purtroppo abbiamo preso gol e non abbiamo segnato».

SFORTUNA? –: «Ci manca tranquillità, serenità. Secondo me c’è grande voglia di segnare e lì sbagliamo. Una squadra come l’Inter che non segna da tre partite può sicuramente migliorare».

ADESSO LA JUVENTUS-: «Andremo a giocare un’altra partita, un’altra competizione. Dobbiamo restare sereni, non buttarci subito in avanti. Dobbiamo restare tranquilli e provare a segnare».

L’articolo Mkhitaryan a InterTV: «Ci manca tranquillità, possiamo migliorare» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG