Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rivelato cosa si aspetta dalla sua squadra in ogni partita fino alla fine della stagione.

Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Venezia. “A Napoli la Fiorentina mi è piaciuta tantissimo per carattere, qualità e coraggio mostrati contro una grande squadra in un ambiente difficile. La mia speranza è che da qui alla fine le squadra si esprima sempre così, con questa voglia e atteggiamento: sono certo che possiamo vincere ancora tante partite. Da qui alla fine incontreremo squadre che si giocano qualcosa, a partire dal Venezia”.

Nikola Milenkovic

“Quando ti giochi la salvezza vai su tutti i campi a combattere, quindi noi dobbiamo metterci la stessa determinazione del Venezia con la qualità che abbiamo, sfruttare l’entusiasmo del nostro pubblico e l’entusiasmo che ci portiamo dietro dalla gara di domenica scorsa. Ci siamo goduti l’affetto del popolo viola per quello che siamo riusciti a fare anche nell’ultima gara dove siamo stati davvero straordinari a compiere per me un’impresa. E’ stata una giornata bellissima a cui tenevamo tanto. I tifosi mi hanno chiesto di portare la squadra in Europa, mi sono emozionato e questo mi fa essere ancora più concentrato attento e responsabilizzato nel rush finale, sarebbe una fantastica ciliegina per il lavoro che stiamo facendo: ce la metteremo tutta“.

