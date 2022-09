L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano si prepara all’esordio vero e proprio in Conference League dopo aver superato i preliminari.

Vincenzo Italiano ha presentato così in conferenza stampa la gara di stasera contro il Riga di Conference League. “Arriviamo preparati alla prossima gara visto che il ghiaccio è stato rotto contro il Twente, quella era una partita importantissima contro un avversario temibilissimo. Abbiamo capito tutti che in Europa è difficilissimo, soprattutto quando non conosci tutti i particolari degli avversari. Ora inizia il girone, un mini campionato dove cercheremo di fare bene, giochiamo in casa, dobbiamo giocare come stiamo facendo e fare punti“.

Pierluigi Gollini

“Non conosciamo benissimo i nostri avversari ma nei play-off di Conference hanno superato una rivale complicata. Mai sottovalutare nulla, mi aspetto di tutto. Nico Gonzalez? Ha provato e vediamo come risponderà. Ha ancora questo problemino, abbiamo cercato di tutelarlo e metterlo a disposizione, vediamo come risponde al doppio allenamento e vedremo se portarlo o meno. Domani sarà della partita Ranieri, è un ragazzo che come ho detto l’anno scorso ha disputato un campionato importante, centrando una salvezza incredibile con la sua squadra. E’ maturato e cresciuto, domani avrà la sua chance, lo vedo motivato, viene dal settore giovanile ed è legato a questa maglia. Ha la possibilità di far vedere il suo valore. Domani in porta giocherà Gollini, abbiamo a disposizione due portieri. Pietro Terracciano è avanti nelle conoscenze lavorando con noi già da un anno, ma la fiducia in entrambi è totale”.

