L’ex calciatore della Juve, Mark Iuliano, ha detto la sua su alcuni temi legati ai bianconeri e all’Inter, come l’arrivo di Cuadrado

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore bianconero Mark Iuliano si è espresso così in merito all’operato della Juve, dell’Inter e della altre big del campionato, soffermandosi anche sulla scelta di Cuadrado di passare ai nerazzurri.

SU CUADRADO – «Cuadrado lo avrei tenuto, perché è un elemento ancora prezioso, sia con cross che dribbling, oltre che con personalità. Il chilometraggio è quello che è ma lo avrei tenuto. Forse ha pagato il rapporto col mister, ma così alla fine vanno via quelli che potrebbero dare ancora qualcosa. La Juve ha puntato sul tecnico-manager, ma ora è tempo di risposte. Non ci sono più margini. La Juve non è la più forte sulla carta e qualcosa dovrà fare sul mercato».

INTER, MILAN E NAPOLI – «Inter e Milan hanno idee più chiare, hanno preso i giocatori che volevano, senza perdere tempo. C’è tanta curiosità nel Milan, l’Inter è rimasta forte e il Napoli rimane la squadra da battere e ha un buon allenatore. Chi è più obbligato a vincere? Tutte, ma può vincere solo una di queste. Allegri deve dare risposte sul piano del gioco. Non si può vedere la Juve giocare come l’abbiamo vista lo scorso anno. Non può essere sempre un’agonia».

L’articolo Iuliano: «Cuadrado? Fossi nella Juve lo avrei tenuto. L’Inter ha le idee chiare» proviene da Inter News 24.

