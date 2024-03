Iuliano: «Il gruppo Juve è la famiglia Juve. Montero? Per 10 anni…». Il racconto nel documentario dedicato all’allenatore della Primavera

Iuliano nel documentario dedicato a Montero ha raccontato quanto è stato importante l’attuale allenatore della Juve Primavera nello spogliatoio bianconero che i due hanno condiviso per anni.

IULIANO – «È come se non ci fossimo mai lasciati perché davvero il gruppo Juve è la famiglia Juve. Paolo per 10 anni è stato lo spogliatoio».

The post Iuliano: «Il gruppo Juve è la famiglia Juve. Montero? Per 10 anni…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG