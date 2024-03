Merino Juve, il talento della Real Sociedad è sotto osservazione: costa 60 milioni, ma… La situazione del centrocampista

La Juve non è stata l’unica squadra ad osservare Merino all’opera. In base a quanto reso noto da Deportes COPE, infatti, il talento della Real Sociedad è stato visionato anche da Atletico Madrid, Manchester City e Manchester United.

Concorrenza folta, quindi, per il centrocampista che costa 60 milioni. Il suo contratto, però, è in scadenza nel 2025 e questo potrebbe favorire una cessione ad un prezzo inferiore rispetto alla clausola rescissoria. Il suo futuro sarà deciso a fine stagione anche in base alla qualificazione o meno della Real Sociedad alla prossima Champions League.

The post Merino Juve, il talento della Real Sociedad è sotto osservazione: costa 60 milioni, ma… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG