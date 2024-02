Iuliano: «La Juve aveva bisogno di Alcaraz per lo scudetto. Maresca Ottimo arbitro». Le parole dell’ex difensore

Iuliano, ex difensore della Juve, ai microfoni di Tmw Radio ha detto la sua sul colpo Alcaraz e la scelta di Maresca come arbitro per la partita con l’Inter.

ALCARAZ – «Alcaraz alla Juventus è un segnale per continuare a correre per lo scudetto. La Juve aveva bisogno a livello numerico a centrocampo e questo ragazzo ha delle caratteristiche con cui può fare molto bene. Chi opera alla Juve è Cristiano Giuntoli e già lo seguiva al Napoli. Va valutato col peso della maglia bianconera addosso. Era palese però che qualcuno dovesse arrivare».

MARESCA – «Maresca è un ottimo arbitro, anche se mi viene da ridere quando penso alle parole di Conte nei suoi confronti. È un direttore di gara preparato. Quando allenavo il Latina veniva sempre a fare gli incontri d’aggiornamento e l’ho sempre notato puntiglioso e attento, anche nell’insegnamento minuzioso verso i miei ragazzi che dovevano assorbire le modifiche regolamentari. È molto preparato fisicamente sotto il profilo atletico».

