Caressa: «La Juve punta allo scudetto, altrimenti non prendeva Alcaraz». Le parole sull’acquisto ufficializzato ieri

Caressa a Sky Sport ha detto la sua sull’acquisto di Alcaraz ufficializzato ieri dalla Juventus. Queste le considerazioni del giornalista.

CARESSA – «Alcaraz potrebbe servire alla Juventus come mezzala di inserimento e offensiva e che da una grossa mano alle due punte. Credo che la Juve abbia capito di puntare allo scudetto, altrimenti non intervieni sul mercato a gennaio se hai la qualificazione in Champions praticamente archiviata».

