Yildiz Juve, l’intoccabile in casa bianconera: presto il rinnovo per il talentuoso attaccante turco. Il piano per il futuro

Tra le poche certezze della Juve del futuro c’è sicuramente Kenan Yildiz, uno che in poco tempo è diventato intoccabile anche per la prima squadra di Allegri nonostante i soli 18 anni di età.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, presto verranno avviate nuove trattative per il suo rinnovo, vista la volontà ferma della società di blindarlo da eventuali assalti. Il turco, dopo aver faticato per un posto al sole, ora non ha più intenzione di lasciarselo sfuggire.

