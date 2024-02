Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, lancia la sfida alla Juve in vista del big match in programma domenica sera

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha trattato diversi temi ospite nell’ultima puntata di Stasera c’è Cattelan su Rai2, soffermandosi anche sulla prossima sfida con la Juve.

INTER JUVE – «Scarichi meno ora perché in campo non puoi fare niente, quando giocavi scaricavi correndo e facendo. Una partita importante, come tante altre, in un campionato equilibrato. Arriviamo bene entrambi a questo appuntamento. La risposta la dà il campo. Prepariamo questa partita come prepariamo le altre. Anche da calciatore, prima di queste partite dormivo. Se fai tutto quello che devi fare in settimana per queste partite sei pronto e ti manca solo di giocare la partita».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

The post Zanetti sfida la Juve: «Le risposte le darà il campo. Prima di queste gare dormivo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG