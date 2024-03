Il giornalista Xavier Jacobelli ha detto la sua sul rendimento di diversi giocatori rossoneri e sull’inchiesta riguardante il club.

Xavier Jacobelli ha parlato a MilanNews del momento attuale del Milan. “La premessa quando si parla di Giroud è che è un attaccante che in 13 stagioni di fila è andato in doppia cifra. Un vicecampione del mondo, uno straordinario professionista. Vediamo se l’interessamento della MLS andrà a buon fine. Io credo che questo giocatore onori la maglia nel modo migliore, con professionalità estrema. Chiaro che in proiezione della prossima stagione il Milan rinforzerà il reparto a prescindere”.

Sull’americano

“Pulisic è un grande giocatore e il fatto che questa sia la sua miglior stagione in carriera ne conferma il valore assoluto. È il capitano degli Stati Uniti e il riverbero della sua stagione si registra anche negli USA. È importante capire quanto il suo ruolo sia prezioso per questo Milan”.

Samuel Chukwueze

Su Chukwueze

“Quando uno stranieri viene in Serie A non si può pensare che allo schioccare delle dita renda subito al massimo. Ci sono diversi ostacoli da superare: paese nuovo, campionato nuovo, compagni nuovi, nuove metodologie di allenamento, cultura. Lui è un talento e non credo ci sia bisogno di rimarcarlo”.

Sull’inchiesta

“Memore dei precedenti, la mia idea è di osservare con massimo rispetto quando un’inchiesta viene aperta, con massima cautela. Non lasciamoci travolgere da ipotesi pessimistiche o addirittura catastrofiche. Si è letto di tutto e di più, la posizione della società è stata chiara e non ci resta che seguire passo dopo passo l’evoluzione dell’inchiesta che è in corso e non ne conosciamo i dettagli. Dobbiamo rispettare il Milan e sottolineare come questa proprietà abbia ribadito di essere la sola, unica e forte. Attendiamo sviluppi e ripeto: rispettiamo il Milan, chi conduce l’inchiesta e facciamo informazione rigorosa e corretta”.

