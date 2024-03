Il giornalista Peppe Di Stefano sottolinea che il tecnico rossonero può sfruttare a suo favore questi giorni di pausa da impegni ufficiali.

Peppe Di Stefano a Sky Sport ha sottolineato la bontà del percorso del Milan degli ultimi mesi: “L’ultima vittoria del Milan a Verona lo ha messo ad una distanza di sicurezza rispetto al quinto posto, di conseguenza ora può partire una buona gestione delle energie, delle forze, e credo anche degli uomini. Il Milan l’anno scorso, guardando molto alla Champions League, a volte faceva turnover, a volte non lo faceva, a volte lo faceva esagerando e cambiando 10 elementi su 11, e in campionato ha pagato questo. Pensate che alle 29esima di campionato il Milan aveva 52 punti e quest’anno 62″.

Lavoro focalizzato

“Tra l’altro, o per scherzo del destino o frutto di quello che ha fatto finora in campo, i difensori del Milan non piacciono tanto agli allenatori delle rispettive nazionali, e non è un caso che praticamente siano tutti a Milanello ad eccezione di Theo Hernandez e Simon Kjaer. Di conseguenza, il Milan sta lavorando su quella fase difensiva che la vede oggi come la peggiore tra le prime 4 in classifica con 33 gol subiti”.

Stefano Pioli

Mese decisivo

“A livello di calendario, ad aprile il Milan avrà due settimane particolarmente complicate (quelle di mezzo) e due libere da impegni infrasettimanali (la prima e l’ultima). Io considero questo mese come l’ultima curva prima del rush finale, ma è una curva decisiva, dove tutte le squadre in Europa League, Milan in primis, dovranno provare a superare il turno. Io non parlo per la panchina di Pioli, ma credo che il Milan abbia l’obbligo, visto e considerato l’eliminazione da Coppa Italia e Champions League, di provare ad arrivare fino in fondo, Ne ha la potenzialità, e credo adesso anche la rosa a disposizione perchè sono tanti i giocatori disponibili per Stefano Pioli”.

L'articolo Di Stefano: "Il Milan può gestire le energie, i difensori rossoneri non piacciono alle rispettive nazionali" proviene da Notizie Milan.

