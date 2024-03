La rincorsa all’attaccante olandese si arricchisce di un altro capitolo: i bavaresi sarebbero poco convinti di esercitare la recompra.

Si avvicina il tempo delle decisioni per Joshua Zirkzee: nelle scorse settimane si era già parlato molto della possibilità del Bayern Monaco di riacquistarlo per 40 milioni di euro ma il club tedesco però ha altre priorità in questo momento e l’attaccante non ha alcuna voglia di tornare.

Il fattore Bayern

L’attaccante ha grande rispetto per il Bayern che lo ha ingaggiato a 16 anni quando era un giocatore promettente del Feyenoord. Tuttavia, i suoi anni a Monaco hanno avuto alti e bassi e non si sono conclusi in modo positivo. Inoltre c’è anche Mathys Tel, 18enne arrivato nel 2022 dal Rennes, che va aiutato a crescere. Difficile quindi che il Bayern spenda i 40 milioni di euro per riportare Zirkzee.

Geoffrey Moncada

L’interesse del Milan

Il Milan ha messo l’olandese in cima alla lista dei desideri insieme a Benjamin Sesko, come riporta la Gazzetta dello Sport. Per acquistarlo serve un investimento di almeno 40 milioni di euro, i rossoneri ne sono ben consci. Il Bologna intanto fa i suoi calcoli consapevole di avere un asset preziosissimo da cui cercare di raccogliere quanto più possibile. Innanzitutto in caso di qualificazione alla Champions League si potrebbe anche tentare di trattenerlo per un’altra stagione. In secondo luogo Rasmus Hojlund è stato ceduto dall’Atalanta al Manchester United per circa 75 milioni di euro più 10 milioni di bonus: quel trasferimento viene preso come riferimento dai rossoblù perché Zirkzee ha numeri ed età comparabili.

La concorrenza

La grande minaccia arriva dalla Premier League. I club inglesi hanno un potere d’acquisto superiore e Zirkzee sa che, prima o poi, giocherà in Inghilterra. Attenzione quindi al Manchester United, che si è mosso, e all’Arsenal che ha un gioco adatto a valorizzare la sua tendenza a giocare più da ‘nove e mezzo’ che da tipico centravanti.

L’articolo Zirkzee: il Bologna potrebbe chiedere una cifra monstre o trattenerlo in caso di Champions proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG