Rafa Leao è in un ottimo momento di forma, su questo non c’è alcun dubbio. Il portoghese ha trovato con continuità reti e assist in maglia rossonera, aiutando il Milan a conquistare il pass per i quarti di Europa League e per scavalcare al secondo posto in classifica la Juventus. Anche con la maglia della propria Nazionale Leao brilla, come nella fattispecie del primo gol che ieri sera ha aperto le danze in Portogallo-Svezia. Oggi però apprendiamo che il lusitano non prenderà parte alla prossima partita della propria Nazionale in programma contro la Slovenia e, con ogni probabilità, sarà libero di tornare a casa.

Leao lascia in anticipo il ritiro del Portogallo

Leao ha lasciato in anticipo il ritiro della nazionale portoghese. Il titolo non suggerisce buone notizie ma, in questo caso, non c’è nulla di cui preoccuparsi fortunatamente. Il 10 rossonero dopo aver brillato ieri sera contro la Svezia, con tanto di gol a firma d’autore, lascerà il ritiro insieme ad altri 7 giocatori, tra cui Cristiano Ronaldo. Questo perché il ct Martinez vuole provare automatismi differenti nella prossima partita del Portogallo, contro la Slovenia. Proprio ieri il tecnico lusitano aveva dichiarato: “È importante lavorare su concetti diversi, anche perché la Slovenia ha una struttura molto simile – a quella della Svezia- , con due punte, quindi i giocatori che escono sono: Bernardo Silva, Rúben Dias, João Palhinha, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rafael Leão, Bruno Fernandes e Gonçalo Ramos”.

Il Milan sorride

Il Milan non può far altro che sorridere alla notizia di poter riabbracciare in anticipo il proprio numero 10. Evitare che pesino sulle gambe di Leao altri 90 è sicuramente un vantaggio in previsione dell’impegno di campionato a Firenze contro i viola di Italiano. Il portoghese avrà così modo di riposare e riprendere a surfare in maglia rossonera in quello che, calendario alla mano, sarà l’ultima tappa di una stagione lunga e che ancora può regalare qualcosa di importante.

