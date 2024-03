Mike Maignan potrebbe partire la prossima estate per finanziare un mercato da Champions. Il Milan ha già individuato il sostituto.

Il futuro del Milan è nelle mani di Mike Maignan. Lo è proprio in tutti i sensi, sia per il finale di stagione e sia per il futuro, seppur in modo differente. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha argomentato in merito al futuro del portiere francese affermando che, nella prossima estate, la sua permanenza in rossonera è tutt’altro che scontata.

Mike Maignan

Maignan come Tonali?

Il destino di Maignan e Tonali potrebbe essere davvero molto simile, così come scrive Tuttosport. Il Milan avrebbe infatti individuato nel proprio numero uno il “sacrificabile” nel prossimo mercato estivo. In altre parole la società di Via Aldo Rossi potrebbe decidere di vendere Maignan, dinanzi chiaramente a cifre importanti, per finanziare un mercato di grande livello come lo scorso anno accadde dopo la cessione di Tonali. I problemi relativi al rinnovo di contratto potrebbero essere stati una delle ragioni di tale scelta. Il Milan avrebbe offerto 4,5 milioni al portiere francese a fronte di una richiesta di 6 milioni. Con il Bayern Monaco alle porta, qualora arrivasse un’offerta da 80 milioni, Tuttosport è sicuro che il Milan non negherebbe il trasferimento.

Il sostituto

In caso di addio di Maignan il Milan dovrebbe buttarsi sul mercato alla ricerca di un nuovo numero uno, un portiere capace di non far rimpiangere troppo il francese. I nomi non mancano, il primo della lista Di Gregorio del Monza. Il portiere, prossimo ai 27 anni, sembra essere l’erede designato di Maignan in casa Milan. Il Monza, secondo Tuttosport, potrebbe liberarlo per 20 milioni. In Via Aldo Rossi si monitora anche Josep Martinez del Genoa che piacerebbe anche al Napoli in caso di addio di Meret.

L’articolo Milan clamoroso, Maignan ora può partire: già scelto il suo sostituto proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG