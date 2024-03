Carlo Pellegatti ha svelato il nome di uno dei possibili nuovi acquisti del Milan. Gioca in Italia e ha un costo sostenibile.

Il Milan sta iniziando a preparare il mercato della prossima estate che avrà come obiettivo la costruzione dell’undici che andrà alla caccia dello scudetto della seconda stella. La rosa pur essendo competitiva, necessita di alcuni interventi per essere davvero al completo. Carlo Pellegatti ha rivelato uno degli obiettivi del Milan, un centrocampista che gioca in Italia, in particolare nell’Udinese.

Furlani Milan

Milan su Walace

Carlo Pellegatti, attraverso il proprio canale Youtube, ha rivelato un possibile acquisto del Milan. Si tratterebbe di Walace dell’Udinese, di ruolo centrocampista. Il giornalista spiega infatti che “il Milan potrebbe avere l’idea di prendere un giocatore, che ho analizzato, che ha statistiche molto, molto interessanti. Parlo di un giocatore alto 1.88, che pesa 75 kg, dal 2019 nell’Udinese e che conosce bene il campionato italiano. Il costo è sostenibile, 7, 10, 12 milioni di euro, è nato il 4 aprile 1995, quindi ha 29 anni tra due settimane”.

Il profilo

Il brasiliano dell’Udinese, secondo quanto detto da Pellegatti, sarebbe un rinforzo “ideale per dare fisicità al centrocampo”. Il giornalista ha descritto Walace come un giocatore capace di “giocare nei due di centrocampo, ma anche a 3, di fianco a Reijnders e di fianco anche a Bennacer. Le statistiche: 82% di passaggi riusciti, dribbling riusciti 84,6%, su 215 duelli, ne ha vinti ben 126. Nella seconda stagione secondo come duelli vinti, spero che sia un’idea e un percorso che il Milan possa compiere”.

L'articolo Pellegatti rivela il prossimo acquisto del Milan: "Sarebbe l'ideale per dare fisicità" proviene da Notizie Milan.

