Gyokeres è uno dei possibili obiettivi del Milan per la prossima estate. Leao potrebbe spingere l’arrivo dell’attaccante svedese in rossonero?

Il Milan nel prossimo mercato si è posto l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo. Il futuro di Giroud è ancora tutto da scrivere, da capire, ma la certezza che c’è è che il Milan tenterà di portare a casa il famigerato “bomber” da almeno 20 gol a stagione. Tra i nomi possibili in tal senso, circola da mesi il nome di Viktor Gyokeres. Il giocatore è di nazionalità svedese e ha 26 anni, attualmente milita nello Sporting Lisbona e ieri, al termine della sfida della propria nazionale contro quella portoghese di Leao è avvenuto un siparietto molto curioso. Possibile indizio di mercato?

Rafael Leao

Leao porta Gyokeres al Milan?

Al termine della partita tra Svezia e Portogallo, vinta dai lusitani con un roboante 5-2, Gyokeres e Leao si sono scambiati la maglia. Tra i due anche uno scambio di battute e sorrisi. Lo stesso giocatore svedese, intervistato a fine partita, ammette che Leao “è un giocatore fantastico e ammiro il suo lavoro. Abbiamo parlato un po’, ma niente di speciale. Mi ha solo detto che ho fatto bene e io gli ho risposto che anche lui non ha fatto male“. A volte per convincere un giocatore, oltre al lato economico, occorre anche quello tecnico. Poter giocare fianco a fianco con un collega che si stima può essere la chiave giusta per convincere un giocatore a sposare il proprio progetto. Chissà mai che una delle chiavi di Gyokeres al Milan non possa essere proprio Leao.

Il profilo

Viktor Gyokeres è uno di quei profili che non passano inosservati. Il suo ruolino di marcia in Portogallo con la maglia dello Sporting Lisbona è di assoluto valore. Lo svedese ha messo a segno 22 gol in 24 presenze, un bottino che lo rende uno degli attaccanti più appetibili d’Europa. Zlatan Ibrahimovic avrebbe offerto parere favorevole in merito al suo arrivo al Milan, il giocatore inoltre sarebbe onorato di poter vestire quella che fu la sua maglia, sia perché suo connazionale e sia per la stima nei confronti dell’attuale dirigente rossonero.

