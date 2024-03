Olvier Giroud, ai microfoni di Canal+, ha parlato di VAR e della sua possibile partecipazione alle Olimpiadi.

E’ un Oliver Giroud a tutto tondo quello che si concede ai microfoni di Canal+. L’attaccante del Milan ha parlato di calcio, in generale, e di quello che ancora gli manca in carriera: la partecipazione alle Olimpiadi. In entrambi i casi le risposte del 9 rossonero hanno incuriosito, e non poco.

VAR? Mi infastidisce

Olivier Giroud, ormai prossimo ai 38 anni, è certamente legato al calcio dei propri esordi, cioè privo di tutta la tecnologia che oggi regna nel mondo del calcio. E’ da leggere forse in questo senso la dichiarazione del 9 rossonero che alla domanda su cosa cambierebbe del calcio, ha risposto senza giri di parole affermando che il VAR sarebbe la prima cosa – a suo dire- da modificare. Nel dettaglio ha affermato che “già ci vuole tempo, ti fanno aspettare e si riesce ancora a sbagliare. Vorrei che trovassimo un modo giusto per ritrovare un po’ di spontaneità”.

Giroud alle Olimpiadi

Nella lunga carriera di Giroud, costellata di trofei di ogni tipo, sia con squadre di club che in Nazionale, manca la partecipazione a una Olimpiade. A tal proposito, nell’intervista a Canal+, l’attaccante del Milan non chiude affatto alla possibilità: “Non voglio prendere il posto dell’allenatore Henry. Ma penso che i tre che vorrebbe avere tra i giocatori over 23, vale a dire io, Griezmann e Mbappè, potrebbe essere una buona idea”. Giroud conclude poi ponendosi una domanda: “Ma sarà possibile? Questa è un’altra questione”.

L’articolo Giroud a sorpresa: “Mi infastidisce il VAR! Alle Olimpiadi? Penso che…” proviene da Notizie Milan.

