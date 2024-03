Il giornalista di Algemeen Dagblad Nik Kok ha detto la sua su due attaccanti di cui si parla molto in Olanda.

MilanNews ha intervistato Nik Kok che ha parlato di Zirkzee e Gimenez, due attaccanti che sono seguiti dal Milan in vista della prossima stagione. “Penso che ci siano molte persone in Olanda entusiaste di Zirkzee. Era già visto come un grande talento al Bayern. Poi negli anni seguenti la situazione si è un po’ calmata ma ora è tornato nuovamente in voga. Anche la nostra leggenda Willem van Hanegem, ad esempio, è un suo tifoso e secondo me il suo tipo di giocatore potrebbe essere molto utile per la nazionale olandese”.

L’avviso

“Il salto in alto è spesso difficile. Dal punto di vista del talento mi sembra che non ci possano essere problemi. Ma dal punto di vista mentale? Questo è il punto di domanda. In ogni caso non è un profilo alla Giroud”.

Joshua Zirkzee

Su Santiago Giménez del Feyenoord

“Lui sì è più un Giroud, un vero finalizzatore. E ha fatto passi da gigante in termini di gioco, questo grazie a un eccellente tecnico come Arne Slot. È molto popolare tra i tifosi del Feyenoord, in parte per il suo carisma e per la sua ragazza Fer, conosciuta in Messico. Da mesi però è fuori forma, dopo essere stato protagonista di un’ottima partenza”.

Il possibile costo

“Il suo prezzo sarà alto, ma forse non così alto come inizio stagione. Immagino che i club spagnoli lo stiano cercando, il Feyenoord non è del tutto sano dal punto di vista finanziario ma questo non gli impedirà di fissare un prezzo alto. Ad ogni modo in termini di costi del catrellino, il Feyenoord vende a cifre inferiori rispetto all’Ajax”.

