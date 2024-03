Il Milan monitora tre attaccanti per il prossimo mercato: Sesko, Guirassy e Zirkzee. Su tutti pende il nodo clausola rescissoria.

Il Milan guarda al futuro con la ferrea volontà di rinverdire il proprio parco attaccanti. A prescindere dal futuro di Giroud ancora tutto da definire, il Club di Via Aldo Rossi agirà sul mercato in cerca di una punta. Il cerchio, in prossimità del via della sessione estiva, si stringe e sembra comprendere solo tre nomi: Sesko, Guirassu e Zirkzee. Su tutti però c’è il nodo clausola da affrontare. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della situazione.

Joshua Zirkzee

Benjamin Sesko

L’attaccante del Lipsia, nelle ultime ore, è salito ai vertici delle preferenze della squadra mercato rossonera per il prossimo mercato. Sesko ha tutte le caratteristiche per essere il nuovo 9 del Milan, avendo dalla sua fisicità e fiuto del gol. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, sul giocatore pende una clausola rescissoria pari a 50 milioni. Il Milan potrebbe cercare di abbassare le pretese del club tedesco ma, da quanto trapela, il tentativo non andrà a buon fine. L’investimento sarebbe elevato ma sostenibile, basti pensare ai soldi che il Club rossonero incasserà dai riscatti dei prestiti di De Keteleare e Saelemaekers che porteranno nelle casse del Milan una cifra prossima ai 30 milioni.

Guirassy l’acquisto low cost

Guirassy potrebbe essere il vero colpo low cost dell’estate. L’attaccante dello Stoccarda infatti sta disputando una stagione ricca di gol di Bundesliga ma il suo acquisto non sarebbe molto oneroso. Guirassy da quando è in Germania, dal 2022 per la precisione, ha segnato 34 reti in 44 partite. Il giocatore è prelevabile pagando la clausola rescissoria che – secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport– sarebbe di circa 20 milioni.

Zirkzee e il Bayern Monaco

Joshua Zirkzee resta sempre sullo sfondo come possibile soluzione. L’attaccante del Bologna piace alla dirigenza rossonera ma la clausola di 40 milioni che potrebbe permettergli di tornare al Bayern Monaco rappresenta, al momento un’incognita. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, sembra plausibile pensare che se il Milan vorrà strapparlo al Bologna dovrà sborsare una cifra superiore ai 40 milioni, almeno vicina ai 60 milioni.

L’articolo Milan, scatta la caccia alla punta: tre nomi sul tavolo e il nodo clausole proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG