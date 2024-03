Ravezzani ha attaccato i media impegnati a fare luce sul caso Milan, dimenticando quanto è grande invece il problema dell’Inter e di Zhang.

La Milano calcistica ha poco di cui sorridere, ad avere problemi non è solo il Milan, anzi. Anche l’Inter, anche più dei cugini rossoneri, ha in sospeso una situazione molto delicata dagli orizzonti decisamente poco limpidi e di cui sta sereni. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha messo in evidenza quanto sta accadendo a Zhang, riportato da Calcio&Finanza e che pone l’Inter in uno scenario davvero preoccupante.

Steven Zhang

Inter a rischio pignoramento nel silenzio dei media

L’accusa che Fabio Ravezzani rivolge ai media è decisamente forte, parole destinate a far rumore. Il direttore di TeleLombardia ha riportato la notizia di Calcio&Finanza in merito al fatto che la Corte d’Appello di Milano avrebbe accolto il ricorso della CCBA (China Construction Bank Asia). Riconoscendo di fatto la causa sui 320 milioni di euro non pagati dal numero uno nerazzurro Steven Zhang, in una sentenza che era stata emessa dal Tribunale di Hong Kong. Ciò che emerge è che la banca cinese si era adoperata per far sì che questa sentenza fosse riconosciuta anche in Italia e la Corte d’Appello gli ha dato ragione. Da qui l’attacco: “Zhang vuole essere rifinanziato, ma chi oggi gli desse credito non può ignorare le sentenze precedenti e il rischio che l’Inter faccia parte di beni pignorabili. Situazione davvero problematica e colpevolmente sottovalutata dai media spesso così attenti sui guai di Juve e Milan“.

Situazione del Milan migliore di quella dell’Inter

Alla luce di quanto sappiamo, la situazione del Milan, per quanto importante, non è certamente paragonabile a quella dei cugini nerazzurri. Il Club di Via Aldo Rossi gode infatti di piena salute economica, nulla a che vedere con quella di Zhang. Inoltre, come sostenuto da molti esperti in materia, l’inchiesta sul Milan è destinata e eclissarsi in assenza di reati.

L’articolo Ravezzani sul caso Zhang: “Media distratti dal caso Milan ma all’Inter c’è un problema serio” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG