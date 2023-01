Ecco le parole di Xavier Jacobelli che su TMW Radio, parla del Milan e della sua situazione attuale in vista anche della Coppa Italia.

Tra poco il Milan affronta il Torino, ma su TMW Radio il giornalista Xavier Jacobelli parla della situazione dei rossoneri: “La Roma ha ottenuto orgogliosamente un pareggio prezioso dimostrando ancora una volta la sua forza sui calci piazzati, un punto che la tiene attaccata alla zona Champions. Non ho condiviso però le critiche sulla prestazione del Milan, che per almeno 80 minuti è stata molto positiva. Ora è chiaro che la partita di venerdì tra Napoli e Juventus condizionerà la classifica, il Milan comunque è in una buona posizione in classifica nonostante le enormi difficoltà che ha dovuto affrontare Pioli.“

Conclude così: “Le assenze di Ibrahimovic, Rebic e i problemi di Origi che hanno costretto agli straordinari un campione come Giroud. Vedremo che indicazioni ci darà la Coppa Italia, il Milan ci tiene molto ad andare avanti anche in coppa“.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG