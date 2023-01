Sono queste le parole a TuttoSport di Aldo Serena, ecco cosa dice l’ex calciatore sul Milan in vista del Torino.

Ecco le parole di Aldo Serena, così parla l’ex calciatore su TuttoSport del Milan che tra poco affronta il Torino in Coppa Italia: “Cosa potrebbe fare la differenza? Più che le motivazioni direi le differenti necessità di dosare le forze. Chiaro che il Milan non risparmierà l’impegno, ma è altrettanto evidente che le prospettive delle due squadre sono molto diverse. Il Milan ha molti fronti aperti.“

Conclude così: “Non deve perdere terreno in campionato per continuare a inseguire il sogno del bis scudetto e quindi della seconda stella. Tra una settimana c’è in programma il derby di Supercoppa in Arabia Saudita, quindi un impegno anche logisticamente complicato. Senza dimenticare che tra poco più di un mese ci sarà l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham“.

