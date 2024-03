Jacobelli: «La Juve deve chiarire adesso il tira e molla sul futuro di Allegri, vi spiego». L’analisi del giornalista

Il giornalista Xavier Jacobelli, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha detto la sua sul futuro di Allegri alla Juve.

JACOBELLI – «La Juventus dovrebbe fare chiarezza adesso. Avete notato come da settimane da quando la Juventus ha totalizzato 2 punti in 4 partite prima della vittoria contro il Frosinone, in casa Juventus la domanda è sempre la stessa ad Allegri se rimane, se rinnova e questo è un errore di strategia che potrebbe portare ad una sorta di strabismo, cioè pensare sempre ad Allegri e non alla posizione della società. In questo momento in classifica c’è un Milan che ha un punto in meno della Juve, anche se salvo cataclismi la Juve dovrebbe qualificarsi in Champions per la prossima stagione ed è di vitale importanza e non può permettersi di non partecipare. Credo che questo tira e molla sul futuro di Allegri dovrebbe essere chiarito dalla società perché aspettare il 26 maggio e continuare a parlare solo di questo fa passare in secondo piano le altre questioni».

