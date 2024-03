Scamacca stuzzica la Juve: «Deve preoccuparsi? Vediamo… L’Atalanta non si è mai persa». Le parole dopo il gol

Scamacca ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dell’Atalanta con lo Sporting Lisbona ha parlato della prossima partita contro la Juve.

LE PAROLE – «E’ più una liberazione la prestazione che il gol: se gioco così i gol arrivano. Sto lavorando e spero di continuare così. E’ normale che gli attaccanti quando non segnano vanno un po’ in depressione, ma sento la fiducia di mister e club. Sono tranquillo e sapevo che questo momento sarebbe arrivato. Le difficoltà si affrontano e superano. Se gioco titolare segno più spesso? 3 anni fa al Genoa ho fatto 4-5 gol da subentrato, per cui dipende tutto dalla testa. Si è rivista la vera Atalanta Non ci siamo mai persi, ogni avversario è diverso e cerchi ìamo sempre di fare il massimo. Ci sono partite che fai 3 tiri e 4 gol e quella in cui loro fanno un tiro e prendi gol e perdi la partita: è il calcio, noi siamo gli stessi. La Juve deve preoccuparsi? Vediamo…».

