Ecco le parole di Xavier Jacobelli che su TMW Radio a L’Editoriale parla della situazione dell’Inter qualche ora prima della sfida di Bologna.

Sono queste le parole di Xavier Jacobelli che parla della situazione Inter a TMW Radio nel solito appuntamento con l’Editoriale, le parole sui nerazzurri: “È un dato di fatto in casa Inter la quinta sconfitta in campionato con la peggior difesa in trasferta di tutta la Serie A. Le parole di Marotta sono un unicum nel suo percorso all’Inter, dimostra come la situazione non è semplice.“

Conclude così il giornalista: “Ad oggi l’Inter, in attesa della sfida col Bologna, è a 14 punti di distacco dal Napoli. Sarà interessante vedere la reazione dopo la sconfitta contro la Juve, di fronte ci sarà una squadra che Thiago Motta ha saputo registrare ed è reduce da quattro vittorie consecutive. L’Inter sa di non poter più sbagliare in campionato.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG