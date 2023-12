Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha commentato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Xavier Jacobelli ha commentato così il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan:

«Mi sembra una mossa molto saggia e che definirei opportuna. Dopo il brusco addio di Maldini serviva una figura di carisma e di spessore, il ruolo di Ibrahimovic sarà quello di consigliere a tutto campo di Cardinale, essendo ovviamente molto presente a Milanello ma non è un commissariamento di Pioli. Il problema del Milan sono ovviamente gli infortuni, 29 stop di cui 21 muscolari sono troppi e il rendimento non può non risentirne. Il Milan deve risolvere l’emergenza infortuni perché da metà febbraio i rossoneri giocheranno sempre ogni tre giorni se dovesse arrivare fino in fondo anche in Europa League, giocando un numero di partite insostenibile per una rosa poco integra fisicamente».

