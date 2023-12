Marco Parolo, ex centrocampista e opinionista, ha commentato il possibile percorso del Milan in Europa League: le dichiarazioni

Ospite a Rai Radio 1, Marco Parolo ha parlato così del percorso del Milan in Europa League:

«Il Milan, invece, deve mettersi in testa di poter arrivare fino in fondo: ha la rosa per farlo, in Champions è uscita ma se l’è giocata alla pari con tutte le squadre del girone. Ha l’obbligo di andare fino in fondo, anche perché la competizione si fa interessante, con Liverpool e Bayer Leverkusen».

