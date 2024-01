Dopo il successo in Coppa Italia Jacobelli rilancia il Milan, ecco le parole sui rossoneri ed il tecnico Pioli

Pur senza mai citare direttamente le due (attualmente) pretendenti al titolo Inter e Juventus, Xavier Jacobelli ha rilanciato la ripresa del Milan, forte del successo di ieri sera in Coppa Italia contro il Cagliari. Ecco le parole a TMW.

MILAN-CAGLIARI – «Ha dimostrato la grande resistenza di Pioli. La settimana scorsa la sua posizione era in discussione dopo oltre 4 anni di lavoro in cui ha ottenuto grandi risultati, meriterebbe più rispetto. Pioli ha avuto la capacità di mantenere i nervi saldi dopo l’eliminazione frustante in Champions League, ma bisogna sempre ricordare quale fosse l’obiettivo di inizio anno ovvero la qualificazione alla prossima Champions. È chiaro che a inizio anno il Milan era partito fortissimo e si sperava in qualcosa in più, ma il Milan ora è terzo in classifica con tutta l’emergenza infortuni, è ai quarti di Coppa Italia e in Europa League può far benissimo».

