L’esterno canadese è pronto per calarsi nella sua nuova realtà: l’operazione di fatto è chiusa, manca solo l’annuncio ufficiale.

L’Inter non ha perso tempo e ha tappato la falla venutasi a creare nell’organico della Prima Squadra dopo l’infortunio di Juan Cuadrado. Il colombiano ha provato a scongiurare l’operazione chirurgica senza successo ed è andato sotto i ferri per un’infiammazione al tendine d’Achille; starà fuori tra i 3 ed i 4 mesi, in poche parole la sua avventura all’Inter è quasi finita per via del suo contratto annuale. Marotta e Ausilio in tempi rapidissimi hanno messo su l’operazione col Club Brugge per l’esterno Tajon Buchanan, profilo seguito ormai da più di un anno.

Juan Cuadrado

Le cifre dell’affare

La trattativa è di fatto conclusa tanto che il laterale è atteso domani a Milano per svolgere le visite mediche, poi ci sarà l’ufficialità. Difficile se non impossibile che riesca per motivi di tempo ad essere convocato per la gara di venerdì all 12:30 contro l’Hellas Verona ma potrebbe essere disponibile dal match successivo. Il Corriere dello Sport dipinge i dettagli della trattativa: l’Inter lo acquista a titolo definitivo, ieri sono state definite le rate, per 7 milioni di euro più 3 di bonus. Buchanan firmerà un contratto di 4 anni e mezzo, segno di quanto la società crede nelle sue qualità, con ingaggio di 1,5 milioni a stagione.

