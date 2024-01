Massimiliano Allegri parla così in conferenza stampa di Juve-Salernitana, poco turnover previsto dal tecnico dei bianconeri

Non sembra (almeno a parole) pensare alla lotta scudetto contro l’Inter Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus promette la migliore formazione per fare risultato in Coppa Italia contro la Salernitana. Ecco il commento in conferenza stampa.

TURNOVER – «Nonge non partirà titolare ma potrà avere spazio a partita in corso. Domani decido la formazione, Perin in porta, poi Rugani e Chiesa giocano sicuro, gli altri vediamo anche perchè abbiamo Locatelli squalificato. Andrà in campo la miglior formazione per ottenere il massimo risultato. Domani avremo lo stadio pieno e dobbiamo vincere sul campo perché prima le vincono tutte. Dobbiamo aspettare domani sera»

