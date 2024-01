La Juve sfida l’Inter anche nel calciomercato, i bianconeri devono però cedere un giocatore preciso per avviare le trattative

Niccolò Ceccarini, intervenuto a Radio Bianconera, ha parlato così del calciomercato della Juve. I bianconeri vogliono sfidare l’Inter anche nelle trattive, ma ecco cosa deve succedere.

CECCARINI – «Fino a quando non arriva una cessione è difficile che ci possa essere un giocatore in entrata. Altra opzione il prestito da una big, ma è una cosa diversa. Il giocatore in partenza per permettere l’ingresso di un elemento potrebbe essere Iling-Junior».

