James salta il Mondiale a causa dell’infortunio rimediato contro il Milan: «Sono devastato». Le parole del terzino del Chelsea

Reece James ha ufficializzato tramite un post sul suo profilo Instagram che non prenderà parte al Mondiale, a causa dell’infortunio rimediato contro il Milan. Ecco le parole del terzino del Chelsea:

«Devastato. Nel momento esatto in cui mi sono infortunato al ginocchio sapevo che le possibilità per andare al Mondiale si erano assottigliate, ma ci ho sempre creduto. Ho lavorato più duramente di quello che avrei mai pensato per darmi una chance di andare e credevo genuinamente di poter aiutare la squadra. Mi rendo conto che c’era un rischio da entrambe le parti, ma era un rischio che ero disposto a correre. Buona fortuna ai ragazzi. Tornerò presto»

The post James salta il Mondiale a causa dell’infortunio rimediato contro il Milan: «Sono devastato» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG