Occhi sul futuro. Il calciomercato Milan è sempre attento ai giovani talenti. In tal senso, in vista della sessione estiva, ci sarebbe interesse del club rossonero per il giocatore dell’Alaves Javi Lopez:

come riportato da Matteo Moretto sui social si tratterebbe di Javi Lopez, classe 2002. Il terzino sinistro è una delle opzioni per l’estate, potrebbe essere una valida alternativa a Theo Hernandez sulla fascia. Il costo è comunque contenuto, e il profilo è in linea con le disposizioni societarie.

