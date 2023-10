Jeda non ha dubbi: «Il Genoa non ha demeritato contro il Milan. Gilardino…» Le sue parole dopo il match di Marassi

L’ex attaccante del Cagliari Jeda è intervenuto in diretta su Sportitalia per parlare della sfida tra Genoa e Milan.

JEDA – «Dopo i quattro gol subiti alla prima giornata contro la Fiorentina, sul Genoa si pensava che fosse una squadra già allo sbando. Credo molto nel lavoro di Gilardino. Ha portato la squadra fino alla promozione nella scorsa stagione, in Serie B. Gudmundsson si sta dimostrando una pedina importante per questo Genoa. Complimenti a Gilardino, che ha dimostrato che la strada è quella giusta. Non ha demeritato contro il Milan»

