Chukwueze stecca ancora, Tuttosport oggi in edicola va all’attacco: «Forse quei 30 milioni era meglio spenderli per Taremi»

Chukwueze è stato individuato da Tuttosport oggi in edicola come uno dei peggiori in campo della sfida di ieri di Marassi tra Genoa e Milan.

5 il suo voto in pagella accompagnato da un duro attacco da parte del quotidiano: «Parte sempre con le migliori intenzioni, ma non arriva mai. Forse sarebbe stato meglio spenderli su Taremi qui trenta milioni» si legge.

