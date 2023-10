Milan Atalanta Primavera, le formazioni ufficiali della sfida valevole per la sesta giornata di campionato: Camarda titolare

Alle 11 il Milan Primavera scenderà in campo per affrontare l’Atalanta nella sfida valevole per la sesta giornata del campionato di categoria. Di seguito le scelte di Abate.

MILAN (4-2-3-1): Bartoccioni; Bakoune, Simic, Nsiala, Jimenez, Stalmach, Victor, Zeroli; Bonomi, Camarda, Perrucci. Allenatore: Abate.

