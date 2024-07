Il senior advisor di RedBird ha lodato non poco il terzino sinistro spagnolo che l’anno scorso si alternava tra Primavera e Prima Squadra.

La conferenza stampa di ieri relativa al nuovo progetto Milan Futuro presso il centro sportivo di Milanello ha gettato luce sulle strategie attuate dal club rossonero sulla propria seconda squadra.

L’investitura

Zlatan Ibrahimovic ha dato un segnale forte sull’importanza dell’integrazione dei giovani talenti nel progetto del Milan, senza tuttavia nascondere le sfide che li attendono. Un passaggio importante, come sottolineato da MilanNews riguarda anche il futuro di Alex Jimenez all’interno della squadra. Secondo lo svedese l’ex Real Madrid sarà il vice di Theo Hernandez: ciò testimonia l’alta considerazione in cui è tenuto il giovane calciatore. Jimenez di sicuro non resterà senza minutaggio in questa stagione: se non giocherà in Prima Squadra, lo farà nel Milan Futuro.

Alex Jimenez

In rampa di lancio

La recente formalizzazione dell’acquisto definitivo di Jimenez dal Real Madrid per 5 milioni di euro segna una tappa decisiva per il suo inserimento a pieno titolo nel progetto del Milan. Il riscatto, accompagnato da un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno fino al 2029 dimostra quanto i rossoneri credono in lui. Il Real Madrid in realtà potrà riacquistarlo se lo vorrà nelle prossime stagioni ma per il momento i suoi prossimi passi li farà a Milano.

Il futuro del francese

L’affermazione di Ibrahimovic dà anche un’altra notizia: il Milan al momento non pensa minimamente di cedere Theo Hernandez nonostante lui stesso poco prima dell’Europeo non si sia detto certo di restare in rossonero.

