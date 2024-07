Il giornalista Alessandro Vocalelli ammira l’attaccante spagnolo ma non lo vede come nuovo 9 titolare dei rossoneri.

Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport ha espresso il suo parere su chi possa essere il nuovo attaccante titolare del Milan. “Non è il caso di lanciare un allarme, ma di sicuro la questione centravanti sta diventando, al Milan, centrale e anche urgente. Il Milan, come detto, ha una priorità assoluta e oggettiva: da affrontare in unico modo. Pensando in grande”.

Lo spagnolo

“Nelle ultime ore, tra gli altri, si è fatto strada anche il nome di Morata. Attaccante di livello, con alcuni punti a sfavore però evidentissimi. Non solo per l’età, non più giovanissima considerando i suoi 32 anni, ma anche per caratteristiche non proprio da goleador. Nei suoi 4 anni alla Juve, esperienza italiana che ha vissuto in due differenti periodi della carriera, ha infatti segnato 35 gol in 130 partite. Bottino più che accettabile per un’ottima spalla, qual è, molto meno per il terminale di una squadra che vuol fare il salto definitivo. Se l’Inter ha Lautaro, la Juve ha Vlahović, con tutto il rispetto non può essere Morata la punta di diamante. Morata sarebbe una bellissima, apprezzabile, alternativa”.

Victor Osimhen

I suggerimenti

“Ora il Milan ha necessità di svoltare. E di piazzare un colpo, meglio ancora se giovane. I nomi? Il mercato di soluzioni ne offre: se pensate, per fare un esempio, che addirittura Osimhen deve ancora trovare la sua collocazione futura. Ma anche dimezzando l’ingaggio ed il costo del cartellino, le soluzioni non mancano. Come sarebbe sicuramente Jonathan David, 24 anni, pupillo di Paulo Fonseca, che al Lilla ha segnato una rete ogni due partite. O Gimenez del Feyenoord, 23 anni, che in media ha fatto addirittura di più: 49 gol in 86 gare. Gente che conosce il mestiere. Gente, a tutti gli effetti, da Milan“.

