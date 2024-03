Il terzino del Barcellona Joao Cancelo ricorda con piacere la stagione passata nell’Inter di Spalletti.

Joao Cancelo ha lodato la forza dell’Inter attuale nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. “Ho avuto la fortuna di giocare solo in grandi squadre, sono molto orgoglioso del mio percorso e della mia carriera perché nessuno mi ha mai regalato niente. Il mio futuro (è in prestito dal Manchester City, ndr)? Non so niente però a me piacerebbe restare qui. Sono cresciuto ammirando il Barça di Ronaldinho, il mio idolo, per me è un orgoglio indossare questa maglia. E non ci sono tanti altri club dove posso andare”.

Sulla stagione del Barcellona e sulla sfida al Napoli

“Non è stato un anno facile. Il Barcellona è un club molto particolare. Xavi ha detto che se ne va, la squadra ha avuto alti e bassi per tutta la stagione. Ma una vittoria contro il Napoli sarebbe una rivendicazione, la nostra stagione prenderebbe un altro aspetto. Il calcio è uno sport strano, mi viene in mente il Napoli. Anche il loro è un anno difficile. Vincono lo scudetto giocando in maniera spettacolare, devono cambiare allenatore, scelgono, e non va bene. Cambiano, e non va bene, così cambiano ancora. Succede. Ci provi, in buona fede, e non funziona. E al Napoli la pressione della vittoria è uguale alla nostra del Barcellona”.

Il suo passato in Italia

“Ho ricordi magnifici dell’Italia, in campo e fuori. So che i tifosi dell’Inter non hanno gradito il mio passaggio alla Juventus, e mi dispiace perché a Milano ho fatto tanti amici. A livello umano l’Italia è il Paese più simile al Portogallo che ho incontrato nel mio tour europeo, mi ha fatto veramente piacere passare da lì”.

Sul match dei nerazzurri

“Atletico-Inter? Mah, molto difficile. Due squadre simili nel modo di giocare, mi aspetto un partidazo molto fisico tra due grandi squadre. Non so, può succedere di tutto anche se l’Inter vince sempre e ha in mano lo scudetto. In questo momento è al top, seconda solo al Manchester City. Per me la squadra di Guardiola è la favorita per la vittoria, per rosa, forma di giocare e allenatore. È l’unica squadra che ha vinto 8 partite su 8, hanno tutto per fare il bis. Ma dopo il City oggi c’è l’Inter”.

