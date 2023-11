Un primo tempo da incubo per l’Inter in Champions League contro il Benfica: a rendere la serata ancor più amara ci ha pensato Joao Mario

L’ex di turno ha segnato la sua prima tripletta in carriera e allo stesso tempo è diventato il secondo giocatore ha segnare tre gol in Champions ai nerazzurri. Il primo fu Bale con la maglia del Tottenham, in un 4 a 3 a San Siro.

