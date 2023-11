Gennaro Gattuso, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa e ha risposto alla domanda su Benatia

Gennaro Gattuso, allenatore del Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa e ha risposto alla domanda su Benatia. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Al momento non sono sicuro che faccia parte dello staff del Marsiglia. Quando e se sarà ufficiale e mi verrà presentato, allora vi dirò cosa ne penso. Per ora non c’è stata nessuna presentazione da parte del presidente o del direttore generale».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG