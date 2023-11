Un mese dopo è pronto a rientrare in campo Danilo: il capitano ha lavorato per recuperare il prima possibile dall’infortunio

Venerdì sera contro il Monza, il brasiliano potrebbe già tornare in campo e riprendersi il suo posto al centro della difesa bianconera. Un’ottima notizia per Allegri e per la Juve in vista di partite importanti.

