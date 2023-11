Il Ct dell’Albania, l’ex Barcellona Sylvinho, ha parlato a Cronache di Spogliatoio e si è soffermato anche su Asllani

Il Ct dell’Albania, l’ex Barcellona Sylvinho, ha parlato a Cronache di Spogliatoio e si è soffermato anche su Asllani, centrocampista dell’Inter. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Non gli direi mai di lasciare l’Inter per giocare di più. A me importa cosa fa in nazionale e con noi ha dimostrato di essere fortissimo».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG