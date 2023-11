Il centrocampista del Benfica Joao Mario non è soddisfatto nonostante la tripletta realizzata contro la sua ex squadra.

Joao Mario è stato protagonista assoluto del rocambolesco 3-3 di ieri contro l’Inter: il portoghese, uno dei primi acquisti di Suning in nerazzurro, ha parlato così della gara a Record. “Ovviamente è un risultato estremamente deludente. Quando inizi a vincere 3-0 non ti aspetti che succeda quello che è successo. Non abbiamo ottenuto la vittoria, ma non cambia molto, perché nell’altra partita hanno pareggiato e proveremo il miracolo per conquistare l’Europa League”.

L’amarezza

“La sensazione che resta è quella di essere delusi. Sono contento per la tripletta, ma rimane l’amaro in bocca per questo secondo tempo. Ma abbiamo ancora una piccola possibilità di qualificarci all’Europa League e ci concentreremo su quella. Abbiamo preso due gol di fila e, onestamente, nel secondo tempo tutto è andato contro di noi…”.

Il rifiuto

L’ex di turno non ha accettato il premio che si dà a chi realizza una tripletta, ecco perché: “Purtroppo non siamo riusciti a vincere. Il pallone? Non si può mai mettere l’individuo davanti al collettivo. Ero deluso e frustrato, un po’ per come è andata la partita, per alcune decisioni di cui non spetta a noi parlare….“. Il portoghese si riferiva alle decisioni arbitrali, ovvero al rigore concesso al V. A. R. e poi trasformato da Alexis Sanchez ed il cartellino rosso, sempre deciso dopo un consulto al monitor, ad Antonio Silva.

Sull’Inter

“Sono una grande squadra che ci ha creato molte difficoltà nel secondo tempo”.

