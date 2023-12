L’attaccante di proprietà dell’Inter in prestito alla Sampdoria, Sebastiano Esposito, ha detto la sua sul caso Lukaku

Intervistato da Sport Mediaset, Sebastiano Esposito si è espresso così su uno dei temi più caldi dello scorso calciomercato: ovvero il “tradimento” di Romelu Lukaku all’Inter. Il giovane attaccante di proprietà dei nerazzurri, ora in prestito alla Sampdoria, aveva legato molto con il belga nel corso della sua esperienza in nerazzurro.

LE PAROLE – «Sono rimasto stupito dico la verità. Non sapevo nulla perché Romelu era sotto gli occhi del ciclone. So le dinamiche del mercato e non ho voluto disturbarlo anche se probabilmente non mi avrebbe detto nulla. Ha avuto le sue motivazioni ma per me è una grande persona. Il calcio è anche questo, il mercato offre delle soluzioni ed ognuno sposa i progetti che meglio crede».

L’articolo Sebastiano Esposito su Lukaku: «Stupito dal suo addio all’Inter, per me è una grande persona» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG