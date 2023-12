Simone Inzaghi può sorridere in vista di Napoli Inter di domenica sera: il tecnico nerazzurro recupera Denzel Dumfries

Buone notizie per Simone Inzaghi dall’infermeria in vista di Napoli Inter di domenica sera, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro ritrova Denzel Dumfries. L’esterno olandese torna a disposizione dopo aver saltato l’ultimo match di Champions League contro il Benfica per un affaticamento muscolare.

Contro i partenopei dunque, l’ex PSV è da considerarsi ormai recuperato. Ancora fermi ai box, invece, sia Alessandro Bastoni che Benjamin Pavard. A riferirlo è Calciomercato.com.

Napoli Inter, Dumfries recuperato: le ultime sulle sue condizioni

