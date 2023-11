L’ex calciatore Massimo Paganin è tornato sul derby d’Italia e sull’atteggiamento della squadra di Inzaghi forse troppo prudente.

FcInter1908.it ha intervistato Massimo Paganin che ha detto la sua sul momento attuale dell’Inter partendo dall’1-1 di Torino. “Ci può stare, perché sei andato in casa della Juve e hai dimostrato comunque di essere superiore. Si fanno dei conti, cercare l’acceleratore a tutti i costi delle volte può essere controproducente. L’Inter ha giocato tanto fino a questo momento, la Champions porta via energie, ma nello spogliatoio non si saranno mai detti ‘tiriamo i remi in barca’. Avevano due risultati su tre e va bene così, sono valutazioni legittime. Cambia comunque poco da quel punto di vista, la squadra ha fatto quello che doveva. È stata matura”.

Marcus Thuram

Sulla rete di Vlahovic

“E’ scappata un po’ troppo presto la difesa, De Vrij non è riuscito ad accorciare in avanti ma teneva la posizione per evitare la palla che scavalcasse la difesa. C’è stato troppo spazio tra la linea dei difensori e quella dei centrocampisti. Dumfries è andato prima su Vlahovic, quando invece avrebbe dovuto farlo un difensore; poi si è spostato e non ha consentito alla difesa di schierarsi nella maniera corretta. Può succedere di farsi sorprendere, ma i numeri ci dicono che la difesa nerazzurra stia facendo il proprio dovere. L’avversario di qualità facoltà può metterti in difficoltà”.

Sul figlio d’arte

“Thuram ha sorpreso tutti per la capacità di inserirsi in squadra e nel gioco così rapidamente. Ma chiunque gioca con Lautaro lo fa bene e questo ormai non sorprende. L’allenatore anche lo ha messo a suo agio, la squadra è propositiva e ha una mentalità ben precisa. Quando ci sono queste basi così solide, chiunque arriva si cala nel contesto al 100% e vuole dimostrare di essere all’altezza. Tutti hanno avuto un ruolo importante in questo inserimento. Lautaro ha continuato in maniera esponenziale a crescere, 27 gol in anno solare ed è un giocatore di valore assoluto. È maturato tantissimo, ha ancora margini. Gli ha dato una forza enorme aver scelto di essere così al centro del progetto dell’Inter”.

